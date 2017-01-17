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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Егор Кончаловский прокомментировал расставание с Любовью Толкалиной

Режиссер впервые рассказал о причинах разрыва с актрисой после 20 лет отношений

Подводя итоги 2016 года, Любовь Толкалина поделилась со своими подписчиками в социальных сетях новостью о том, что его последние месяцы ознаменовались для нее разрывом с Егором Кончаловским, отношения с которым продлились 20 лет. Актриса была немногословна и прокомментировала расставание с гражданским супругом фразой: «И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить».

В недавнем интервью Кончаловский подтвердил, что им с Толкалиной удалось разойтись полюбовно и сохранить теплые отношения. «У нас своеобразный союз – мы живем каждый по себе. Можно сказать, отдельно. Но мы очень дружим, у нас замечательные отношения, мы вместе растим дочку», - поделился с журналистами режиссер фильма «Москва, я люблю тебя». Объясняя причины разрыва, Егор добавил: «Она очень интересная и очень человечная. Но у нее тяжелый характер. И у меня тяжелый характер. Нам надо дозированно общаться».

Егор Кончаловский впервые прокомментировал расставание с Любовью Толкалиной

Напомним, что Любовь Толкалина познакомилась с Егором Кончаловским будучи на первом курсе ВГИКа. На тот момент будущей актрисе исполнилось всего 17 лет. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Знаменитости так и не оформили свои отношения официально, так что спустя 20 лет романа никакого громкого бракоразводного процесса не последовало.

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