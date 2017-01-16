Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались

«И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — подвела итоги 2016 года Любовь Толкалина, объявив тем самым об изменении семейного статуса. После расставания с супругом Егором Кончаловским у актрисы сохранились с ним исключительно теплые отношения: еще бы, ведь за плечами у пары 20 лет совместной жизни и чудесная 16-летняя дочь Мария.

Егор Кочаловский и Любовь Толкалина

Накануне актриса трогательно поздравила экс-супруга с 51-летием в Instagram: «Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!».