Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались

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Супруги прожили вместе 20 лет
«И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — подвела итоги 2016 года Любовь Толкалина, объявив тем самым об изменении семейного статуса. После расставания с супругом Егором Кончаловским у актрисы сохранились с ним исключительно теплые отношения: еще бы, ведь за плечами у пары 20 лет совместной жизни и чудесная 16-летняя дочь Мария.
Егор Кочаловский и Любовь Толкалина
Накануне актриса трогательно поздравила экс-супруга с 51-летием в Instagram: «Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!».
Любовь Толкалина познакомилась с Егором Кончаловским на первом курсе ВГИКа. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Впоследствии супруги не раз встречались на съемочной площадке: Толкалина снималась в проектах Кончаловского «Побег», «Антикиллер», «Консервы». В официальном браке Толкалина и Кончаловский не состояли, всегда подчеркивая, что штамп в паспорте не имеет для них никакого значения: «Я познакомилась с Егором, когда мне было 17 лет. Он для меня гарант существования мира — как солнце, вода или воздух. Он не может никуда деться из моей жизни. Я, что называется, на крючке», — однажды призналась актриса.
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