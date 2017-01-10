Единым фронтом: Джоли и Питт впервые выступили с совместным заявлением 

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Бывшие супруги решили воссоединиться?
Пакт о публичном ненападении друг на друга заключили между собой экс-супруги Джоли-Питт. Ради детей актеры договорились не предавать огласке подробности развода и судебные документы, касающиеся детей и опеки над ними. Впервые с момента развода Анджелина Джоли и Брэд Питт выступили с совместным заявлением: «Стороны и их советники подписали договоренности, призванные обеспечить соблюдение прав на личную жизнь детей и семьи посредством обеспечения конфиденциальности всех судебных документов и с помощью судьи, уполномоченного при необходимости принимать любые надлежащие правовые решения для урегулирования оставшихся проблем», — процитировал документ Daily Mail.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Идея не выносить сор из избы давно декламировалась Питтом, куда интереснее оказалось другое примечание в заявлении о том, что «родители также обязуются выступать единым фронтом ради восстановления отношений и воссоединения». Неужели после всего, что было, есть шанс на реюнион главной пары Голливуда?
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