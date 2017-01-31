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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Дрю Бэрримор попала в Книгу рекордов Гиннесса

Актриса получила сертификат в прямом эфире шоу Джимми Фэллона

На днях звезда фильма «50 первых поцелуев» приняла участие в популярном американском шоу Джимми Фэллона, где помимо каверзных вопросов актрисе пришлось пройти несколько испытаний. К примеру, пробежать сквозь бумажные баннеры, за 30 секунд накрасить губы наибольшему количеству людей и примерить двухметровый парик. Стоит отметить, что 41-летняя Бэрримор блестяще справилась со всеми заданиями ведущего, за что он вручил звезде сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Дрю Бэрримор на шоу Джимми Фэллона

Дрю Бэрримор на шоу Джимми Фэллона

ФОТОGetty Images

Таким образом, Дрю встала в один ряд со знаменитостями, которые уже имеют упоминание в Книге рекордов. В их числе, например, Шакира, установившая сразу три рекорда — в ее копилке самый продаваемый за неделю испаноязычный альбом в США, самый продаваемый испаноязычный сингл всех времен, а также самое внушительное количество «пальцев вверх» на Facebook: 100 миллионов лайков. В этом же списке значится и имя автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая стала самым высокооплачиваемым детским автором.

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