Дрю Бэрримор попала в Книгу рекордов Гиннесса

На днях звезда фильма «50 первых поцелуев» приняла участие в популярном американском шоу Джимми Фэллона, где помимо каверзных вопросов актрисе пришлось пройти несколько испытаний. К примеру, пробежать сквозь бумажные баннеры, за 30 секунд накрасить губы наибольшему количеству людей и примерить двухметровый парик. Стоит отметить, что 41-летняя Бэрримор блестяще справилась со всеми заданиями ведущего, за что он вручил звезде сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Таким образом, Дрю встала в один ряд со знаменитостями, которые уже имеют упоминание в Книге рекордов. В их числе, например, Шакира, установившая сразу три рекорда — в ее копилке самый продаваемый за неделю испаноязычный альбом в США, самый продаваемый испаноязычный сингл всех времен, а также самое внушительное количество «пальцев вверх» на Facebook: 100 миллионов лайков. В этом же списке значится и имя автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая стала самым высокооплачиваемым детским автором.