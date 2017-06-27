Дрейк вышел в свет с новой возлюбленной

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что у Дрейка роман с Беллой Хадид. Опровергнуть эту новость рэпер решил не словом, а делом — вчера на премии NBA Awards 2017 в Нью-Йорке он появился в сопровождении баскетбольного аналитика и репортера телеканала NBC Sports Розалин Голд-Онвуд.

На красной дорожке Дрейк и Розалин вместе позировали фотографам, однако прокомментировать свои отношения отказались. По сведениям западной прессы, музыкант и спортивный аналитик знакомы уже более двух лет.