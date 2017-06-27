Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 июня 2017

Дрейк вышел в свет с новой возлюбленной

Рэпер появился на спортивной премии NBA Awards с Розалин Голд-Онвуд

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что у Дрейка роман с Беллой Хадид. Опровергнуть эту новость рэпер решил не словом, а делом — вчера на премии NBA Awards 2017 в Нью-Йорке он появился в сопровождении баскетбольного аналитика и репортера телеканала NBC Sports Розалин Голд-Онвуд.

На красной дорожке Дрейк и Розалин вместе позировали фотографам, однако прокомментировать свои отношения отказались. По сведениям западной прессы, музыкант и спортивный аналитик знакомы уже более двух лет.

Дрейк и Розалин Голд-Онвуд
Дрейк и Розалин Голд-Онвуд
Дрейк и Розалин Голд-Онвуд

Для премии рэпер выбрал белый смокинг Tom Ford, а его спутница — красное платье-бюстье.

Напомним, что ранее у Дрейка был короткий роман с Дженнифер Лопес, а до этого он встречался с Рианной.

Материалы по темам

Спецпроекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз