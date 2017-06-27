Дрейк вышел в свет с новой возлюбленной

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Рэпер появился на спортивной премии NBA Awards с Розалин Голд-Онвуд
Недавно зарубежные СМИ сообщили, что у Дрейка роман с Беллой Хадид. Опровергнуть эту новость рэпер решил не словом, а делом — вчера на премии NBA Awards 2017 в Нью-Йорке он появился в сопровождении баскетбольного аналитика и репортера телеканала NBC Sports Розалин Голд-Онвуд.
На красной дорожке Дрейк и Розалин вместе позировали фотографам, однако прокомментировать свои отношения отказались. По сведениям западной прессы, музыкант и спортивный аналитик знакомы уже более двух лет.
Для премии рэпер выбрал белый смокинг Tom Ford, а его спутница — красное платье-бюстье.
Напомним, что ранее у Дрейка был короткий роман с Дженнифер Лопес, а до этого он встречался с Рианной.
Спецпроекты