Дрейк снова влюблен?

Полная версия
Рэпер был замечен на романтическом свидании в Лос-Анджелесе
Ни для кого не секрет, что Дрейк любит общество красивых женщин, а если учесть, что после расставания с Дженнифер Лопес рэпер до сих пор находится в статусе «свободен», неудивительно, что папарацци то и дело удается сфотографировать музыканта в компании представительниц прекрасного пола. На этот раз канадского исполнителя запечатлели в компании таинственной незнакомки во время романтического свидания, которое проходило в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Как отмечают очевидцы, молодые люди весь вечер не стесняясь флиртовали друг с другом. Стоит отметить, что имя девушки пока неизвестно. После ужина пара уехала в одном направлении, хотя и на разных машинах, чтобы не привлекать к себе внимания.
Таинственная незнакомкаФОТО
Напомним, буквально месяц назад музыкант был замешан в скандале с еще одной своей потенциальной возлюбленной. В частности, актриса фильмов для взрослых Софи Бруссо заявила, что ждет ребенка от Дрейка. Несмотря на предоставленные адвокатам фотографии, где она запечатлена вместе с певцом, девушке так и не удалось доказать его отцовство.
Дрейк и Софи Бруссо
Как утверждают источники, близкие к музыканту, после расставания с Рианной он никак не может прийти в себя: «Мы очень беспокоимся за Дрейка. Ощущение, что он пустился во все тяжкие лишь бы забыть РиРи и мы переживаем, как бы он не наделал глупостей».
Дрейк и Рианна
Спецпроекты