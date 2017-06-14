Дрейк снова влюблен?

Ни для кого не секрет, что Дрейк любит общество красивых женщин, а если учесть, что после расставания с Дженнифер Лопес рэпер до сих пор находится в статусе «свободен», неудивительно, что папарацци то и дело удается сфотографировать музыканта в компании представительниц прекрасного пола. На этот раз канадского исполнителя запечатлели в компании таинственной незнакомки во время романтического свидания, которое проходило в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Как отмечают очевидцы, молодые люди весь вечер не стесняясь флиртовали друг с другом. Стоит отметить, что имя девушки пока неизвестно. После ужина пара уехала в одном направлении, хотя и на разных машинах, чтобы не привлекать к себе внимания.