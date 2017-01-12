Дрейк сделал Дженнифер Лопес необычный подарок

Судя по всему, отношения между Дженнифер Лопес и Дрейком развиваются стремительно. На днях стало известно, что музыкант сделал своей возлюбленной поистине роскошный подарок на Новый год. Канадский рэпер преподнес исполнительнице бриллиантовое колье Tiffany Victoria стоимостью 100 000 долларов. Общий вес украшения составляет 15 карат. По словам инсайдеров, Дрейк вручил свой подарок во время вечеринки, устроенной им в честь Нового года в одном из ночных клубов Лас-Вегаса: «Джей Ло и Дрейк были неразлучны весь вечер и целовались прямо на танцплощадке».

Напомним, что впервые о романе знаменитостей заговорили после того, как музыканты сходили на свидание после одного из своих совместных выступлений в Лас-Вегасе. И спустя всего пару дней Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой Дрейк нежно обнимает ее. Это спровоцировало экс-возлюбленную рэпера Рианну объявить бойкот своей бывшей подруге Джей Ло.