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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Дрейк изменил Джей Ло с актрисой фильмов для взрослых?

В сети появились фотографии рэпера в компании Рози Дивайн

Не прошло и месяца с того момента, когда в сети появилась информация о внезапно вспыхнувшем романе между Дрейком и Дженнифер Лопес. И вот на днях папарацци удалось запечатлеть 30-летнего канадского исполнителя в компании таинственной незнакомки, которой оказалась французская модель и по совместительству актриса, специализирующаяся на съемках в фильмах для взрослых, Рози Дивайн. По заверениям очевидцев, музыкант неприкрыто флиртовал с девушкой и осыпал ее комплиментами.

Дрейк и Рози Дивайн

Дрейк и Рози Дивайн

Рози Дивайн

Рози Дивайн

Рози Дивайн

Рози Дивайн

Стоит отметить, что сейчас исполнитель находится в Амстердаме, где у него запланировано сразу несколько выступлений в рамках мирового турне. В свою очередь, Джей Ло отдыхает в Майами в компании друзей.

Напомним, что совсем недавно западные СМИ писали о том, что отношения между Дженнифер Лопес и Дрейком перешли на новую стадию и певица даже познакомила своего нового возлюбленного с детьми.


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