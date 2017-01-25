Дрейк изменил Джей Ло с актрисой фильмов для взрослых?

Не прошло и месяца с того момента, когда в сети появилась информация о внезапно вспыхнувшем романе между Дрейком и Дженнифер Лопес. И вот на днях папарацци удалось запечатлеть 30-летнего канадского исполнителя в компании таинственной незнакомки, которой оказалась французская модель и по совместительству актриса, специализирующаяся на съемках в фильмах для взрослых, Рози Дивайн. По заверениям очевидцев, музыкант неприкрыто флиртовал с девушкой и осыпал ее комплиментами.

Дрейк и Рози Дивайн

Рози Дивайн

Рози Дивайн

Стоит отметить, что сейчас исполнитель находится в Амстердаме, где у него запланировано сразу несколько выступлений в рамках мирового турне. В свою очередь, Джей Ло отдыхает в Майами в компании друзей.