Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во Франции

Роман популярной исполнительницы Дженнифер Лопес продолжает удачно развиваться: вместе с Алексом Родригесом за несколько месяцев отношений она успела объехать уже половину света, в том числе – побывать на Багамских островах, посетить Нью-Йорк и Доминиканскую Республику. Останавливаться они явно не собираются: теперь настала очередь Франции: Парижа и Лазурного берега.



ФОТО Getty

ФОТО Getty

В столице Франции пара остановилась недалеко от Лувра, который, конечно, Джей Ло и Алекс Родригес не преминули посетить. Трогательные совместные фотографии певицы и спортсмена уже обсуждают многочисленные поклонники звезд. После Парижа пара отправилась на Лазурный берег. Здесь журналисты смогли застать их отдыхающими на яхте, аренда которой на 2 дня, по данным СМИ, обошлась паре в 80 000$. Однако совокупные расходы на весь отдых – включая отель в Париже, перелеты на частном самолете и ужины в лучших ресторанах – составили по подсчетам журналистов более 350 000$.



ФОТО Getty