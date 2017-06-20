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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во Франции

Романтическое путешествие во Францию обошлось знаменитой паре в 350 000$

Роман популярной исполнительницы Дженнифер Лопес продолжает удачно развиваться: вместе с Алексом Родригесом за несколько месяцев отношений она успела объехать уже половину света, в том числе – побывать на Багамских островах, посетить Нью-Йорк и Доминиканскую Республику. Останавливаться они явно не собираются: теперь настала очередь Франции: Парижа и Лазурного берега.


Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во Франции
Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во ФранцииФОТОGetty
Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во ФранцииФОТОGetty

В столице Франции пара остановилась недалеко от Лувра, который, конечно, Джей Ло и Алекс Родригес не преминули посетить. Трогательные совместные фотографии певицы и спортсмена уже обсуждают многочисленные поклонники звезд. После Парижа пара отправилась на Лазурный берег. Здесь журналисты смогли застать их отдыхающими на яхте, аренда которой на 2 дня, по данным СМИ, обошлась паре в 80 000$. Однако совокупные расходы на весь отдых – включая отель в Париже, перелеты на частном самолете и ужины в лучших ресторанах – составили по подсчетам журналистов более 350 000$.


Дорогое удовольствие: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают во ФранцииФОТОGetty

Напомним, о романе Дженнифер Лопес и знаменитого спортсмена стало известно в марте. Хотя они были знакомы ещё с 2005 года, романтические отношения у них начали развиваться только спустя 12 лет – после случайной встречи в ресторане.


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