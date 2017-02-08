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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017

Дональд Трамп заступился за дочь в скандале с Nordstrom

Ритейлер Nordstrom исключил товары Иванки Трамп из продажи

В США грянул очередной скандал вокруг имени Трампов. Так, один из крупнейших американских ритейлеров, компания Nordstrom, исключила коллекции одежды и обуви Иванки Трамп из своего ассортимента. Как заявил представитель Nordstrom, это решение продиктовано исключительно падением продаж и не имеет политического подтекста. Однако американские и мировые СМИ связывают отказ Nordstrom от коллекций дочери президента США с гражданской инициативой #GrabYourWallet. Напомним, что активисты проекта предлагают байкотировать компании, ведущие бизнес с Дональдом Трампом и его семьей.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на происходящее в своем Твиттере так: «Моя дочь Иванка столкнулась с такой несправедливостью со стороны Nordstrom. Она прекрасный человек и всегда подталкивает меня делать только правильные вещи. Это все просто ужасно».

Дональд и Иванка Трамп

Дональд и Иванка Трамп

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