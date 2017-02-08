Дональд Трамп заступился за дочь в скандале с Nordstrom

В США грянул очередной скандал вокруг имени Трампов. Так, один из крупнейших американских ритейлеров, компания Nordstrom, исключила коллекции одежды и обуви Иванки Трамп из своего ассортимента. Как заявил представитель Nordstrom, это решение продиктовано исключительно падением продаж и не имеет политического подтекста. Однако американские и мировые СМИ связывают отказ Nordstrom от коллекций дочери президента США с гражданской инициативой #GrabYourWallet. Напомним, что активисты проекта предлагают байкотировать компании, ведущие бизнес с Дональдом Трампом и его семьей.