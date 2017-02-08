Дональд Трамп заступился за дочь в скандале с Nordstrom

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Ритейлер Nordstrom исключил товары Иванки Трамп из продажи
В США грянул очередной скандал вокруг имени Трампов. Так, один из крупнейших американских ритейлеров, компания Nordstrom, исключила коллекции одежды и обуви Иванки Трамп из своего ассортимента. Как заявил представитель Nordstrom, это решение продиктовано исключительно падением продаж и не имеет политического подтекста. Однако американские и мировые СМИ связывают отказ Nordstrom от коллекций дочери президента США с гражданской инициативой #GrabYourWallet. Напомним, что активисты проекта предлагают байкотировать компании, ведущие бизнес с Дональдом Трампом и его семьей.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на происходящее в своем Твиттере так: «Моя дочь Иванка столкнулась с такой несправедливостью со стороны Nordstrom. Она прекрасный человек и всегда подталкивает меня делать только правильные вещи. Это все просто ужасно».
Дональд и Иванка Трамп
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