Дональд Трамп станцевал на концерте перед инаугурацией

Пока половина Америки готовится выйти на марш протеста сразу же после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится уже сегодня в 9:30 утра по Вашингтону, другая половина вовсю чествует 45-го президента США. По случаю инаугурации вчера в центре Вашингтона состоялся масштабный концерт, на котором присутствовала вся семья Трамп. В центре внимания, разумеется, был без пяти минут новый президент Америки.

Однако Дональд Трамп не был бы собой, если бы, как всегда, не выкинул чего-нибудь необычного перед многомиллионной толпой. Эксцентричный политик с удовольствием подпевал любимым хитам, сопровождая пение покачиванием головы в такт, что, разумеется, тут же стало поводом для интернет-мемов. На песне группы 3 Doors Down «Here Without You» фотографам и вовсе удалось подловить Трампа в тот момент, когда он незаметно смахивал с щеки слезу.