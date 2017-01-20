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Звезды

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20 января 2017

Дональд Трамп станцевал на концерте перед инаугурацией

Эксцентричный политик вновь удивил публику

Пока половина Америки готовится выйти на марш протеста сразу же после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится уже сегодня в 9:30 утра по Вашингтону, другая половина вовсю чествует 45-го президента США. По случаю инаугурации вчера в центре Вашингтона состоялся масштабный концерт, на котором присутствовала вся семья Трамп. В центре внимания, разумеется, был без пяти минут новый президент Америки.

Семья Трамп

Однако Дональд Трамп не был бы собой, если бы, как всегда, не выкинул чего-нибудь необычного перед многомиллионной толпой. Эксцентричный политик с удовольствием подпевал любимым хитам, сопровождая пение покачиванием головы в такт, что, разумеется, тут же стало поводом для интернет-мемов. На песне группы 3 Doors Down «Here Without You» фотографам и вовсе удалось подловить Трампа в тот момент, когда он незаметно смахивал с щеки слезу.

Дональд Трамп станцевал на концерте перед инаугурацией

После последовало пламенное выступление самого политика. Дональд Трамп признался, что с нетерпением смотрит в светлое будущее Америки и уверен, что все изменения, происходящие сегодня в стране и мире, определенно к лучшему. «Вместе мы сделаем Америку великой державой для будущих поколений нашего народа», — закончил речь новоизбранный президент. После праздничного концерта семья Трамп в полном составе отправилась на торжественный ужин, который традиционно проводится накануне инаугурации.

Дональд Трамп станцевал на концерте перед инаугурацией
Дональд и Мелания Трамп

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