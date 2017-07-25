Дом Хилари Дафф ограбили, пока звезда отдыхала в Канаде

Пока голливудская актриса Хилари Дафф отдыхала с 5-летним сыном Лукой в Канаде, в их дом в Лос-Анджелесе проникли грабители и похитили все драгоценности 29-летней звезды, которые оцениваются в сотни тысяч долларов.

Мошенники знали, что Хиллари находится в другой стране - это подтверждали свежие снимки актрисы в Instagram. Поэтому воры и вошли через парадную дверь, а затем не спеша нашли все ценные вещи хозяйки.