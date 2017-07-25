Дом Хилари Дафф ограбили, пока звезда отдыхала в Канаде

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Дизайнерской одежде и аксессуарам грабители предпочли драгоценности
Пока голливудская актриса Хилари Дафф отдыхала с 5-летним сыном Лукой в Канаде, в их дом в Лос-Анджелесе проникли грабители и похитили все драгоценности 29-летней звезды, которые оцениваются в сотни тысяч долларов.
Мошенники знали, что Хиллари находится в другой стране - это подтверждали свежие снимки актрисы в Instagram. Поэтому воры и вошли через парадную дверь, а затем не спеша нашли все ценные вещи хозяйки.
Узнав о преступлении, Дафф призналась, что у нее всегда была небольшая паранойя на этот счет, но каждый раз девушка старалась не думать о плохом. Теперь звезда собирается установить надежную систему безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов, сообщают западные таблоиды.
Напомним, что Хилари не первая звезда, пострадавшая из-за грабителей. За последний год драгоценностей также лишились Кендалл Дженнер, Ники Минаж и Ким Кардашьян.