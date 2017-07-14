Дочки-матери: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер — пример идеальных отношений матери и дочери: 15-летняя девушка носит одежду мамы и рассказывает в интервью о ее поддержке на пути по карьерной лестнице. Недавно папарацци сфотографировали Синди и Кайю во время шопинга в Лос-Анджелесе.

Для прогулки по магазинам Кроуфорд выбрала широкие брюки, белый топ и босоножки. Кайя же предпочла короткие джинсовые шорты с бахромой по краю, розовый топ и белые кеды.

Поклонники звездных мамы и дочки постоянно отмечают, что Кайя Гербер все больше становится похожа на мать. Об этом говорит и Синди Кроуфорд: «Я смотрю на Кайю и не могу отделаться от мысли: «У тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы. Я хочу все это обратно!».