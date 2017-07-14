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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 июля 2017

    Дочки-матери: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

    Супермодель и ее дочь на семейном шопинге

    Синди Кроуфорд и Кайя Гербер — пример идеальных отношений матери и дочери: 15-летняя девушка носит одежду мамы и рассказывает в интервью о ее поддержке на пути по карьерной лестнице. Недавно папарацци сфотографировали Синди и Кайю во время шопинга в Лос-Анджелесе.

    Для прогулки по магазинам Кроуфорд выбрала широкие брюки, белый топ и босоножки. Кайя же предпочла короткие джинсовые шорты с бахромой по краю, розовый топ и белые кеды.

    Поклонники звездных мамы и дочки постоянно отмечают, что Кайя Гербер все больше становится похожа на мать. Об этом говорит и Синди Кроуфорд: «Я смотрю на Кайю и не могу отделаться от мысли: «У тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы. Я хочу все это обратно!».


    Синди Кроуфорд и Кайя ГерберФОТОLegion Media
    Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

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