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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017

Дочки-матери: подробности конфликта в семье Ксении Собчак

Что не поделили телеведущая и Людмила Нарусова

В середине ноября Ксения Собчак родила сына. Вместе с новорожденным телеведущая и ее муж Максим Виторган переехали из центра столицы в просторный загородный дом. Вместе с супругами живет и помогает им в уходе за сыном Платоном мама Ксении Людмила Нарусова. Зная непростой характер матери и дочери, нетрудно предположить, что конфликт поколений был лишь вопросом времени.

Отцы и дети: подробности конфликта Ксении Собчак с матерью

Главным камнем преткновения в отношениях Собчак и Нарусовой стало воспитание Платона. Например, Ксения и Максим уверены, что ребенка нужно закалять с ранних лет, поэтому купают его в воде, не превышающей температуры в 33 градуса. В одном из интервью новоиспеченная бабушка призналась, что смотрит на оздоровительные процедуры сквозь пальцы и так и хочет сделать воду в ванной погорячее, чтобы внук ненароком не простудился.

Напомним также, что когда в СМИ появилось сообщение о том, что Ксения Собчак родила наследника, ни у кого не было сомнений, что мальчика назовут Анатолий в честь отца телеведущей. Известно, что таким было пожелание самой Нарусовой. Тем не менее, после серии серьезных конфликтов со звездной дочерью в прошлом сегодня Людмила старается лишний раз не вмешиваться в личную жизнь молодых, предоставляя им полную свободу действий в вопросах воспитания сына.

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