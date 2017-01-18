Дочки-матери: подробности конфликта в семье Ксении Собчак

В середине ноября Ксения Собчак родила сына. Вместе с новорожденным телеведущая и ее муж Максим Виторган переехали из центра столицы в просторный загородный дом. Вместе с супругами живет и помогает им в уходе за сыном Платоном мама Ксении Людмила Нарусова. Зная непростой характер матери и дочери, нетрудно предположить, что конфликт поколений был лишь вопросом времени.

Главным камнем преткновения в отношениях Собчак и Нарусовой стало воспитание Платона. Например, Ксения и Максим уверены, что ребенка нужно закалять с ранних лет, поэтому купают его в воде, не превышающей температуры в 33 градуса. В одном из интервью новоиспеченная бабушка призналась, что смотрит на оздоровительные процедуры сквозь пальцы и так и хочет сделать воду в ванной погорячее, чтобы внук ненароком не простудился.

Напомним также, что когда в СМИ появилось сообщение о том, что Ксения Собчак родила наследника, ни у кого не было сомнений, что мальчика назовут Анатолий в честь отца телеведущей. Известно, что таким было пожелание самой Нарусовой. Тем не менее, после серии серьезных конфликтов со звездной дочерью в прошлом сегодня Людмила старается лишний раз не вмешиваться в личную жизнь молодых, предоставляя им полную свободу действий в вопросах воспитания сына.