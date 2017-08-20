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    20 августа 2017

    Дочь Веры Глаголевой посвятила ей трогательное письмо

    Балерина Анна Нахапетова откровенно рассказала об умершей матери

    16 августа после продолжительной борьбы с раком желудка скончалась российская актриса Вера Глаголева. Вчера, 19 августа, в Центральном Доме кино состоялось прощание с Глаголевой, а затем актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

    Старшая дочь Веры от брака с Родионом Нахапетовым, балерина и актриса Анна Нахапетова опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой запечатлена ее молодая мама и самая маленькая Анна. Под снимком Нахапетова написала трогательное письмо Вере Глаголевой:

    «Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день, и это была наша жизнь. Ты знала все про нас, кто где и как. Мы даже никогда не ссорились по-настоящему, мы жили все эти годы рядом, и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла еще сделать, так много... Ты дарила людям любовь и красоту, Тебя нельзя было не любить, Ты излучала свет! Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После...».


    Напомним, что также у Веры Глаголевой есть еще одна дочь от Нахапетова, Мария. В браке с Кириллом Шубским у Глаголевой родилась третья дочь Анастасия, которая недавно вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

    Дочь Веры Глаголевой написала ей трогательное письмо фото [1]

    Вера Глаголева с дочерью Анной Нахапетовой и внучкой Полиной

    ФОТОStarFace

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