Дочь Кристи Бринкли уверенно идет по стопам матери

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Новая серия сексуальных снимков 19-летней Сейлор Ли
Младшая дочь Кристи Бринкли, 19-летняя Сейлор, мечтает повторить успех звездной мамы. Девушка уже заключила контракт с престижным модельным агентством IMG, появилась на обложке Sport Illustrated и уже давно чувствует себя как рыба в воде на всех светских мероприятиях Нью-Йорка.
У себя в Instagram Сейлор с завидной регулярностью делится откровенными пляжными снимками: кажется, начинающая модель совсем не против занять место в рядах «ангелов» Victoria’s Secret. Однако у дочери легендарной супермодели 80-х уже хватает злопыхателей, которые не устают повторять в комментариях под ее фотографиями о далекой от идеала фигуре, а также материнских связях, благодаря которым, по их мнению, девушка и заключила свой первый модельный контракт.
Что касается самой Сейлор, то она неоднократно выступала с большими заявлениями на тему того, что она устала от постоянных сравнений со звездной мамой. «Я — не она, у меня свой жизненный путь и собственные цели», — призналась как-то младшая дочь Кристи. Примечательно, что с аналогичными признаниями неоднократно выступала дочка другой легендарной модели Кайя Гербер. Девушка также устала от проводимых параллелей с Синди Кроуфорд и мечтает построить модельную карьеру самостоятельно, без оглядки на имя знаменитой матери.