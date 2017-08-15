Дочь Кристи Бринкли уверенно идет по стопам матери

Младшая дочь Кристи Бринкли, 19-летняя Сейлор, мечтает повторить успех звездной мамы. Девушка уже заключила контракт с престижным модельным агентством IMG, появилась на обложке Sport Illustrated и уже давно чувствует себя как рыба в воде на всех светских мероприятиях Нью-Йорка.

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У себя в Instagram Сейлор с завидной регулярностью делится откровенными пляжными снимками: кажется, начинающая модель совсем не против занять место в рядах «ангелов» Victoria’s Secret. Однако у дочери легендарной супермодели 80-х уже хватает злопыхателей, которые не устают повторять в комментариях под ее фотографиями о далекой от идеала фигуре, а также материнских связях, благодаря которым, по их мнению, девушка и заключила свой первый модельный контракт.