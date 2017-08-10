Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила первый серьезный контракт

Пока Хейли Болдуин называют одной из самых стильных девушек планеты, ее двоюродная сестра Айрлэнд только начинает завоевывать модный Олимп. Так, на днях 21-летняя дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила свой первый рекламный контракт с Guess. И если до этого Айрлэнд принимала участие в весьма откровенных съемках для глянцевых журналов, то сейчас, похоже, ее модельная карьера вышла на новый уровень.