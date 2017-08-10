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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 августа 2017

    Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила первый серьезный контракт

    21-летняя Айрлэнд Болдуин стала новым лицом Guess

    Пока Хейли Болдуин называют одной из самых стильных девушек планеты, ее двоюродная сестра Айрлэнд только начинает завоевывать модный Олимп. Так, на днях 21-летняя дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила свой первый рекламный контракт с Guess. И если до этого Айрлэнд принимала участие в весьма откровенных съемках для глянцевых журналов, то сейчас, похоже, ее модельная карьера вышла на новый уровень.

    Айрлэнд Болдуин
    Айрлэнд Болдуин

    Поклонники в очередной раз сравнили Айрлэнд с красавицей-матерью, заметив невероятное сходство, и отметили, что она запросто сможет составить конкуренцию сестрам Хадид и Кендалл Дженнер.

    Ким Бейсингер

    Ким Бейсингер

    Айрлэнд Болдуин

    Айрлэнд Болдуин

    Кстати, когда-то Джиджи Хадид тоже начала свою головокружительную карьеру с контракта с Guess. Возможно, это самый верный старт на пути к успеху.

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