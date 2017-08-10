Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила первый серьезный контракт

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21-летняя Айрлэнд Болдуин стала новым лицом Guess
Пока Хейли Болдуин называют одной из самых стильных девушек планеты, ее двоюродная сестра Айрлэнд только начинает завоевывать модный Олимп. Так, на днях 21-летняя дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина заключила свой первый рекламный контракт с Guess. И если до этого Айрлэнд принимала участие в весьма откровенных съемках для глянцевых журналов, то сейчас, похоже, ее модельная карьера вышла на новый уровень.
Поклонники в очередной раз сравнили Айрлэнд с красавицей-матерью, заметив невероятное сходство, и отметили, что она запросто сможет составить конкуренцию сестрам Хадид и Кендалл Дженнер.
Ким Бейсингер
Айрлэнд Болдуин
Кстати, когда-то Джиджи Хадид тоже начала свою головокружительную карьеру с контракта с Guess. Возможно, это самый верный старт на пути к успеху.
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