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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 января 2017

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж

Где и когда была свадебная церемония Таллулы Уиллис и ее избранника, знают только их близкие

По сообщениям западных СМИ 22-летняя Таллула Уиллис, младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур, тайно вышла замуж за своего молодого человека, 23-летнего Моргана МакДональда.

Друзья пары говорят, что Морган и Таллула уже давно называют друг друга мужем и женой. На страницах в соцсетях у них обоих значится статус «состою в браке». А на днях папарацци застали влюбленных на прогулке. На одном из снимков заметно, что безымянный палец девушки украшает обручальное кольцо. При этом никаких заявлений о свадьбе ни молодые, ни звездные родители «новобрачной» не делали. Единственная, кто прокомментрировал эту новость, - мать Моргана МакДональда, Алиша. Она заявила, что ее сына и дочь «крепкого орешка» связывают серьезные отношения, однако они слишком молоды, чтобы думать о браке. По ее словам, о свадьбе парочка еще и речи не ведет.

Напомним, что Таллула не раз становилась героиней скандальных хроник. В подростковом возрасте она страдала от психологических расстройств и сильно комплексовала из-за внешности, чувствуя себя гадким утенком на фоне матери и старших сестер. Известно также, что девушка лечилась от алкоголизма и наркозависимости в элитных клиниках для звезд. Сейчас младшая из дочерей Уиллис с удовольствием принимает участие в провокационных флешмобах и откровенных фотосессиях. Последняя из них появилась в альбоме эпатажного фотографа Тайлера Шилдса в октябре 2016 года — на снимках Таллула позирует обнаженной.

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