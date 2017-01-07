Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж

Друзья пары говорят, что Морган и Таллула уже давно называют друг друга мужем и женой. На страницах в соцсетях у них обоих значится статус «состою в браке». А на днях папарацци застали влюбленных на прогулке. На одном из снимков заметно, что безымянный палец девушки украшает обручальное кольцо. При этом никаких заявлений о свадьбе ни молодые, ни звездные родители «новобрачной» не делали. Единственная, кто прокомментрировал эту новость, - мать Моргана МакДональда, Алиша. Она заявила, что ее сына и дочь «крепкого орешка» связывают серьезные отношения, однако они слишком молоды, чтобы думать о браке. По ее словам, о свадьбе парочка еще и речи не ведет.