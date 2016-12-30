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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Джуд Лоу о своей девушке Филиппе: «Она принадлежит мне и больше никому»

44-летний знаменитый актер и сердцеед наконец-то нашел свою "тихую гавань"

Джуд Лоу украсил собой обложку январского номера Modern Luxury и дал изданию интервью, в котором рассказал о своей личной жизни.

Больше года известный актер встречается с 30-летним психологом Филлипой Коан и очень с ней счастлив. Джуд довольно долго скрывал свою новую возлюбленную от внимания прессы, но в этом интервью он разоткровенничался. «Люди считают, что публичные персоны принадлежат им. Со временем я усвоил правила этой игры, но она (Филиппа Коан — прим.ред.) моя и никого больше, — рассказал он журналистам. — Я очень счастлив и доволен, что моя девушка — закрытый и непубличный человек. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине».

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Напомним, что исполнитель главной роли в сериале «Молодой папа» — в прошлом известный ловелас, и в списке его любовных побед немало звездных имен. Шесть лет он был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей. После у Лоу были романы с актрисой Сиенной Миллер, моделью Самантой Берк, от которой у него один ребенок, и певицей Кэтрин Хардинг, которая родила Лоу его пятого ребенка. 

Всех своих детей Джуд обожает и считает, что отцовство помогло ему постичь смысл жизни. «Быть собой в семье, которая тебя окружает, и познавать себя через нее — самое главное. Жить без детей и семьи — это значит не жить вовсе. Это замечательный и очень важный элемент бытия», — признается он.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

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