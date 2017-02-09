Джошуа Сасс обманывал Кайли Миноуг с момента их знакомства

Певица Кайли Миноуг, чью свадьбу предвкушали светские издания, недавно рассталась со своим женихом, актером Джошуа Сассом. Окончание романа стало неожиданностью для всех, тем более что явных поводов для того не было. Пресса и публика гадают, что же стало причиной расставания звездной пары: наиболее популярной версией называется измена Сасса, с которой Миноуг не пожелала мириться. Масла в огонь добавил Винни Джонс, который работал вместе с обоими на съемочной площадке сериала «Галавант», где Кайли и Джошуа и познакомились. По словам Джонса, Сасс с самого начала заинтересовался певицей, несмотря на то, что, как утверждал позже, даже не знал при знакомстве, кто она такая. «Он намеренно остановился в том же отеле, что и она, заселившись раньше», — сказал Винни Джонс. На ужине, устроенном по случаю начала съемок, Сасс вел себя активно, обаял Кайли своими шутками, и было очевидно, что он всячески заинтересован в романе с ней.

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

48-летняя Кайли Миноуг и 29-летний Джошуа Сасс начали встречаться на съемках сериала в 2015-м, а объявили о помолвке в феврале 2016 года. Пресса писала, что свадьба ожидается в наступившем 2017-м, назвав будущую церемонию одним из главных светских событий года. Однако на прошлой неделе Миноуг официально заявила о расставании с женихом. «Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в течение этого моего периода жизни. Я и Джош решили разойтись. Мы желаем друг другу только самого лучшего и устремляемся к новым горизонтам», — такое сообщение появилось в Instagram артистки.

Джошуа Сасс и Кайли Миноуг на съемках сериала