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    29 июля 2017

    Джордж Клуни: «Папарацци отравляют мне жизнь!»

    Актер хочет судиться с журналом, опубликовавшим фото его детей

    С тех пор, как Джордж и Амаль Клуни покинули Великобританию и вместе с новорожденными близнецами переехали в свой дом на озере Комо, по словам 56-летнего актера папарацци не дают спокойно жить его семье. В частности, фотографы одного из европейский таблоидов устроили настоящую охоту за звездной парой, дабы первыми опубликовать снимки детей Клуни. «Последние несколько недель репортеры Voici круглые сутки дежурили возле нашего дома и в конечном итоге им все же удалось сделать несколько незаконных снимков наших детей. Но мы собирается наказать их за это по всей строгости закона», – заявил актер.

    Джордж КлуниФОТОGetty Images

    Стоит отметить, после рождения близнецов Джордж не раз говорил о том, что не хочет, чтобы снимки его детей появились в прессе, так как он и Амаль опасаются за их безопасность: «Когда мы будем готовы, мы сами опубликуем фото наших малышей».

    Напомним, звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» и его супруга впервые стали родителями в июне этого года. Александр и Элла Клуни родились в одной из больниц Лондона.

    Джордж и Амаль Клуни

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