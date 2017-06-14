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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Джордж Клуни нанял личную охрану для новорожденных детей

Телохранители неотлучно находятся в комнате с малышами

Первенцы Джорджа и Амаль Клуни появились на свет чуть больше недели назад и сейчас, что неудивительно, все время и мысли звездной пары заняты детьми. Как известно, актер основательно подготовился к появлению малышей на свет, арендовав целый этаж одной из лучших клиник Лондона и даже выписав из Лос-Анджелеса массажисток и акушерку для жены. Теперь, когда родились двойняшки Александр и Элла, Клуни озабочен их безопасностью. По сообщению СМИ, Джордж нанял для детей персональную охрану — несколько человек круглосуточно защищают малышей, находясь в одной комнате с ними.

«Дорога к отцовству для него была слишком извилистой и непростой, и он не желает рисковать ни в чем», — говорит источник, также отмечая, что «эта охрана — лишь начало».

Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

Действительно, обеспечив личных бодигардов, чьи услуги обойдутся в 318 тысяч долларов в год, Клуни также серьезно усилил охрану всего дома и приобрел новую систему безопасности, отдав за это 127 тысяч долларов. Отчасти опасения актера можно понять: его супруга занимается адвокатской и правозащитной деятельностью, помогая в том числе жертвам радикальных фанатиков и террористов.

Джордж и Амаль Клуни фото

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