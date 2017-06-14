Джордж Клуни нанял личную охрану для новорожденных детей

Первенцы Джорджа и Амаль Клуни появились на свет чуть больше недели назад и сейчас, что неудивительно, все время и мысли звездной пары заняты детьми. Как известно, актер основательно подготовился к появлению малышей на свет, арендовав целый этаж одной из лучших клиник Лондона и даже выписав из Лос-Анджелеса массажисток и акушерку для жены. Теперь, когда родились двойняшки Александр и Элла, Клуни озабочен их безопасностью. По сообщению СМИ, Джордж нанял для детей персональную охрану — несколько человек круглосуточно защищают малышей, находясь в одной комнате с ними.

«Дорога к отцовству для него была слишком извилистой и непростой, и он не желает рисковать ни в чем», — говорит источник, также отмечая, что «эта охрана — лишь начало».