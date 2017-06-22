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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

Джордж Клуни и Рэнди Гербер продали свой бизнес за $1 млрд

Бренд актера и супруга Синди Кроуфорд Casamigos теперь принадлежит британской компании

Оказывается, Джордж Клуни является не только талантливым актером, но и успешным предпринимателем. Вчера новоиспеченный отец близнецов сообщил, что он вместе с двумя своими партнерами, девелопером Майком Мелдманом и супругом Синди Кроуфорд Рэнди Гербером, заключил крайне выгодную сделку и продал свой алкогольный бренд Casamigos британской компании Diageo за 1 миллиард долларов: «Если бы вы спросили четыре года назад, есть ли у нас компания с доходом в миллиард, то мы, конечно же, ответили бы отрицательно. Но когда веришь в свое дело, то положительные результаты не заставят себя долго ждать. К тому же отмечу, что мы не уходим, а остаемся частью Casamigos, начиная с порции текилы сегодня вечером», — отметил Клуни.

Джордж Клуни и Рэнди Гербер в рекламной кампании CasamigosФОТОGetty Images

К слову, в марте Синди Кроуфорд опубликовала в своем Instagram фото двух детских комбинезонов с названием компании Casamigos, многозначительно подписав этот снимок: «Отличный подарок для семьи Клуни». Тем самым модель первой рассекретила пол будущих малышей актера и сделала отличную рекламу бренду своего супруга.

Джордж Клуни, Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд

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