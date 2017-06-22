Джордж Клуни и Рэнди Гербер продали свой бизнес за $1 млрд

Оказывается, Джордж Клуни является не только талантливым актером, но и успешным предпринимателем. Вчера новоиспеченный отец близнецов сообщил, что он вместе с двумя своими партнерами, девелопером Майком Мелдманом и супругом Синди Кроуфорд Рэнди Гербером, заключил крайне выгодную сделку и продал свой алкогольный бренд Casamigos британской компании Diageo за 1 миллиард долларов: «Если бы вы спросили четыре года назад, есть ли у нас компания с доходом в миллиард, то мы, конечно же, ответили бы отрицательно. Но когда веришь в свое дело, то положительные результаты не заставят себя долго ждать. К тому же отмечу, что мы не уходим, а остаемся частью Casamigos, начиная с порции текилы сегодня вечером», — отметил Клуни.