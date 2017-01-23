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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Джордж и Амаль Клуни выбирают крестных для будущих детей

Крестным отцом близнецов может стать супруг Синди Кроуфорд

Не так давно стало известно, что одна из самых ярких голливудских пар ждет двойню — мальчика и девочку. По словам инсайдера, после этого известия супруги решили разделить «сферы влияния»: в частности, Амаль выберет имя для дочери, тогда так Джордж — для сына. Так же они решили поступить и с крестными своих будущих наследников: Амаль решит, кто станет крестной матерью ее малышей. И, скорее всего, ей будет родная сестра звезды Тала Аламуддин. Что же касается крестного отца, то Джордж никак не может определиться с выбором. На данный момент он рассматривает сразу три кандидатуры: своего лучшего друга, актера Ричарда Кайнда, продюсера Гранта Хеслова и давнего партнера по бизнесу, супруга супермодели Синди Кроуфорд Рэнди Гербера», — сообщают инсайдеры.

Ричард Кайнд и Джордж Клуни

Ричард Кайнд и Джордж Клуни

ФОТОGetty Images
Грант Хеслов и Джордж Клуни

Грант Хеслов и Джордж Клуни

Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд и Джордж Клуни

Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд и Джордж Клуни

Напомним, что Амаль и Джордж Клуни поженились в 2014 году в Венеции. Новость о том, что звездная пара скоро станет родителями, появилась в сети в октябре прошлого года.


Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

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