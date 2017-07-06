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    06 июля 2017

    Джордж и Амаль Клуни впервые появились на публике с детьми

    Первый совместный выход супругов с новорожденными близнецами

    В начале июня у Джорджа и Амаль Клуни родились близнецы: мальчик Александр и девочка Элла. Первое время вся семья жила в их собственном доме в Англии, где малышей постоянно охраняли личные телохранители. Недавно новоиспеченные родители отправились в Италию, где на озере Комо у актера и его жены-адвоката есть особняк. Пара планирует остаться там примерно до конца лета.

    Папарацци сфотографировали Джорджа и Амаль, когда те спускались по трапу их частного самолета, приземлившегося в Милане. В руках у отца семейства была переносная кроватка, в которой спали дети. Увидеть лица малышей фотографам так и не удалось.


    Джордж и Амаль Клуни

    Напомним, что для 56-летнего Джорджа Клуни и его 39-летней жены Элла и Александр — первые дети. Пара поженилась в 2014 году в Венеции.

    Джордж и Амаль Клуни

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