Джордж и Амаль Клуни впервые после рождения близнецов вышли в свет

В начале июня Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями — у них родились близнецы Элла и Александр. С тех пор пресса общалась лишь с представителями пары, которые сообщили, что малыши здоровы, а супруги очень счастливы.

Почти месяц Джордж и Амаль старались скрываться от папарацци, а рядом с их домом дежурила охрана. Однако вчера репортерам все же удалось сфотографировать пару — супруги отправились на романтическое свидание в итальянский ресторан. Они выглядели прекрасно: Амаль в платье, подчеркивающем почти восстановившуюся фигуру после родов, а Джордж — в поло и брюках.