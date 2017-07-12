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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    Джордж и Амаль Клуни впервые после рождения близнецов вышли в свет

    Супруги отправились на романтическое свидание

    В начале июня Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями — у них родились близнецы Элла и Александр. С тех пор пресса общалась лишь с представителями пары, которые сообщили, что малыши здоровы, а супруги очень счастливы.

    Почти месяц Джордж и Амаль старались скрываться от папарацци, а рядом с их домом дежурила охрана. Однако вчера репортерам все же удалось сфотографировать пару — супруги отправились на романтическое свидание в итальянский ресторан. Они выглядели прекрасно: Амаль в платье, подчеркивающем почти восстановившуюся фигуру после родов, а Джордж — в поло и брюках.

    Джордж и Амаль КлуниФОТОSplash News

    Похоже, новоиспеченным родителям удалось выкроить несколько часов, чтобы побыть наедине и наконец отпраздновать такое важное событие.

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