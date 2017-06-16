Джордж и Амаль Клуни: самые счастливые родители

Всего десять дней назад у Джорджа и Амаль Клуни на свет появились двойняшки – Александр и Элла. Весь мир сразу же начал пристально следить за звездными родителями: стало даже известно, что известный актер нанял для маленький детей личную охрану, содержание которой обойдется в несколько сотен тысяч долларов в год.



Сейчас Джордж и Амаль Клуни с детьми находятся в своем доме в Англии, куда приехали их родственники: в частности, Тала Аламуддин, сестра молодой мамы. «Я не думаю, что вы когда-либо видели более счастливую пару, чем они! – говорит один из близких друзей семьи в интервью западным СМИ. – В доме все без исключения в отличном настроении: не только родители, но и охранники, и другие работники особняка». Кстати, весь дом новоиспеченных родителей буквально утопает в цветах, которые присылают им со всего мира поклонники и знаменитые коллеги.

