Джордж и Амаль Клуни: самые счастливые родители

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Что происходит в звездной семье спустя 10 дней после рождения близнецов?
Всего десять дней назад у Джорджа и Амаль Клуни на свет появились двойняшки – Александр и Элла. Весь мир сразу же начал пристально следить за звездными родителями: стало даже известно, что известный актер нанял для маленький детей личную охрану, содержание которой обойдется в несколько сотен тысяч долларов в год.
Сейчас Джордж и Амаль Клуни с детьми находятся в своем доме в Англии, куда приехали их родственники: в частности, Тала Аламуддин, сестра молодой мамы. «Я не думаю, что вы когда-либо видели более счастливую пару, чем они! – говорит один из близких друзей семьи в интервью западным СМИ. – В доме все без исключения в отличном настроении: не только родители, но и охранники, и другие работники особняка». Кстати, весь дом новоиспеченных родителей буквально утопает в цветах, которые присылают им со всего мира поклонники и знаменитые коллеги.
Также навестил пару и отец Джорджа – Ник Клуни. Он рассказал, что уверен – его сын станет отличным отцом. «А Амаль уже – прекрасная мать!» – добавил он. Единственное, что утомляет Джорджа и Амаль – настойчивое внимание прессы: однако в защите частной жизни им помогают жители окружающих домов, которые успели полюбить звездную чету – например, они всегда сообщают их охране, что в районе появилась машина с новыми номерами.
Спецпроекты