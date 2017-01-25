Джордж и Амаль Клуни планируют потратить на детскую комнату $1 млн

Полная версия
Звездная пара вовсю готовится к долгожданному прибавлению в семье
Еще недавно Джордж Клуни был убежденным чайлдфри, а сегодня — на седьмом небе от счастья в связи с грядущим прибавлением. Как уже известно со слов инсайдеров, 55-летний актер и его супруга Амаль ждут близнецов, мальчика и девочку, для которых уже выбирают имена и крестных родителей (ими, вероятнее всего, станут родная сестра Амаль и друг Клуни Рэнди Гербер). На этом подготовка будущих родителей к появлению на свет малышей не закончилась: чета Клуни вовсю обустраивает дом для детей, не жалея на это никаких средств.
Джордж и Амаль Клуни
Источник In Touch сообщает, что супруги выделили целое крыло в своем особняке в Великобритании, где будут детские комнаты, детское спа, игровая комната, детская библиотека и мини-бассейн.
«Они также приобрели пеленальный стол, детскую кроватку за $10000 и огромный шкаф за $19000 из лучшего детского бутика в Беверли-Хиллз», — комментирует инсайдер.
Близкие к паре источники уверяют, что актер не может дождаться момента, когда станет отцом: «Когда Джордж и Амаль узнали, что у них будет двойня, они были удивлены и слегка шокированы, так как раньше считали, что им достаточно одного ребенка. Но новость, что у них будет мальчик и девочка, их очень осчастливила. Они чувствуют себя так, будто выиграли в семейный джекпот».
Лучшее на Elle