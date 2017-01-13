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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Джордж и Амаль Клуни отдыхают в Беркшире

Будущие родители уединились в английском поместье

На фоне слухов о предстоящем прибавлении в семье Джордж и Амаль Клуни без каких-либо заявлений на этот счет взяли тайм-аут и уехали в загородный дом, приобретенный пару лет назад в английском графстве Беркшир. Супруги все реже посещают светские рауты и больше времени проводят в полном уединении, что еще больше наталкивает СМИ на вышеуказанные выводы. Однако даже в тихой английской провинции звездной паре не удалось побыть наедине друг с другом: охотники за горячим кадром и тут подловили мистера и миссис Клуни во время одной из прогулок по окрестностям. Разоблачений, впрочем, их снимки не повлекли: Амаль была одета в свитер Chloe свободного кроя и легкую парку, за которыми рассмотреть округлившиеся формы едва ли возможно.

Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж КлуниФОТОSplash

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