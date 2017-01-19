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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Джордж и Амаль Клуни ждут близнецов

СМИ рассекретили пол будущих детей звездной пары

Похоже, этот год в Голливуде ознаменуется бэби-бумом, ведь даже убежденные child-free вроде Джорджа Клуни решились попробовать себя в роли родителей. Недавно после появления актера с супругой на лондонской премьере The White Helmets в западных СМИ заговорили о возможной беременности Амаль Клуни. Что примечательно, пара подобные домыслы не стала опровергать, как, впрочем, и давать какие-либо комментарии на этот счет. Зато источники из близкого окружения мистера и миссис Клуни оказались словоохотливее и рассказали In Touch Weekly о грядущем прибавлении в звездной семье.

«Когда Амаль и Джорж узнали, что у них родятся близнецы, очень удивились и даже немного испугались, ведь оба считали, что ограничатся одним ребенком. Но новость о том, что УЗИ показало мальчика и девочку, их невероятно обрадовала. Будто они сорвали джекпот!» — рапортует инсайдер, добавив, что Амаль забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), хотя испытывала страх перед этой методикой.

Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

ФОТОGetty Images

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