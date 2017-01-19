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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд

Получая награду «Икона кино» на премии People's Choice Awards 2017, актер также поблагодарил поклонников за поддержку во время развода с Эмбер Херд

На прошлой неделе сложный процесс развода Джонни Деппа и Эмбер Херд наконец завершился. Сейчас бывшие влюбленные могут спокойно жить дальше: Эмбер Херд готовится объявить о новом романе с миллиардером, а Джонни Депп впервые после затянувшейся истории вышел в свет.

Джонни Депп и Джада Пинкетт-Смит

Джонни Депп и Джада Пинкетт-Смит

На премии People’s Choice Awards 2017 актер рук Джады Пинкетт-Смит получил приз «Икона кино». В победной речи он поблагодарил поклонников за выбор и за поддержку, которую они ему оказывали во время развода.

«Есть только одна причина, по которой я пришел сюда сегодня. И это вы, мои зрители! В хорошие и в плохие времена вы поддерживали и верили в меня. Я очень рад, что меня пригласили сюда сегодня, и очень ценю это. Для меня было очень важно быть сегодня здесь, чтобы лично поблагодарить вас», — сказал актер.

Джонни Депп

Джонни Депп

Джонни Депп

Джонни Депп

ФОТОGetty Images

Сразу после объявления о разводе Эмбер Херд обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Бракоразводный процесс длился более полугода, поскольку пара никак не могла договориться о разделе имущества, выплате отступных и соглашении о конфиденциальности.

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