Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд

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Получая награду «Икона кино» на премии People's Choice Awards 2017, актер также поблагодарил поклонников за поддержку во время развода с Эмбер Херд
На прошлой неделе сложный процесс развода Джонни Деппа и Эмбер Херд наконец завершился. Сейчас бывшие влюбленные могут спокойно жить дальше: Эмбер Херд готовится объявить о новом романе с миллиардером, а Джонни Депп впервые после затянувшейся истории вышел в свет.
Джонни Депп и Джада Пинкетт-Смит
На премии People’s Choice Awards 2017 актер рук Джады Пинкетт-Смит получил приз «Икона кино». В победной речи он поблагодарил поклонников за выбор и за поддержку, которую они ему оказывали во время развода.
«Есть только одна причина, по которой я пришел сюда сегодня. И это вы, мои зрители! В хорошие и в плохие времена вы поддерживали и верили в меня. Я очень рад, что меня пригласили сюда сегодня, и очень ценю это. Для меня было очень важно быть сегодня здесь, чтобы лично поблагодарить вас», — сказал актер.
Джонни Депп
Джонни ДеппФОТО
Сразу после объявления о разводе Эмбер Херд обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Бракоразводный процесс длился более полугода, поскольку пара никак не могла договориться о разделе имущества, выплате отступных и соглашении о конфиденциальности.
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