Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд

На прошлой неделе сложный процесс развода Джонни Деппа и Эмбер Херд наконец завершился. Сейчас бывшие влюбленные могут спокойно жить дальше: Эмбер Херд готовится объявить о новом романе с миллиардером , а Джонни Депп впервые после затянувшейся истории вышел в свет.

На премии People’s Choice Awards 2017 актер рук Джады Пинкетт-Смит получил приз «Икона кино». В победной речи он поблагодарил поклонников за выбор и за поддержку, которую они ему оказывали во время развода.

«Есть только одна причина, по которой я пришел сюда сегодня. И это вы, мои зрители! В хорошие и в плохие времена вы поддерживали и верили в меня. Я очень рад, что меня пригласили сюда сегодня, и очень ценю это. Для меня было очень важно быть сегодня здесь, чтобы лично поблагодарить вас», — сказал актер.