Джонни Депп тратит 2 миллиона долларов в месяц

Несмотря на то, что Джонни Депп только закончил бракоразводный процесс с экс-супругой Эмбер Херд и, казалось бы, должен был устать от судов, на днях стало известно, что 53-летний актер снова обратился к служителям Фемиды, дабы подать иск на компанию, отвечающую за его финансы. В частности, звезда фильма «Пираты Карибского моря» обвинил своих финансистов в том, что из-за их халатности потерял огромное количество денег и требует возместить ему 25 миллионов. В свою очередь, представители фирмы заверили, что Депп просто не отдает себе отчет, сколько он тратит на свои развлечения. К слову, в бухгалтерских документах указано, что Джонни тратит порядка 2 миллионов долларов в месяц. Из них $30 000 — только на вино: «Мистер Депп ведет крайне экстравагантный образ жизни, и неудивительно, что он обходится ему довольно дорого, — прокомментировал ситуацию адвокат финансовой компании. — Ежемесячно он платит 200 000 долларов за обслуживание частного самолета, 150 000 уходит на оплату круглосуточной охраны и еще 300 000 — на домашнюю прислугу, в штате которой состоит 40 человек».