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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Джонни Депп тратит 2 миллиона долларов в месяц

Актер подал в суд на компанию, управляющую его финансами

Несмотря на то, что Джонни Депп только закончил бракоразводный процесс с экс-супругой Эмбер Херд и, казалось бы, должен был устать от судов, на днях стало известно, что 53-летний актер снова обратился к служителям Фемиды, дабы подать иск на компанию, отвечающую за его финансы. В частности, звезда фильма «Пираты Карибского моря» обвинил своих финансистов в том, что из-за их халатности потерял огромное количество денег и требует возместить ему 25 миллионов. В свою очередь, представители фирмы заверили, что Депп просто не отдает себе отчет, сколько он тратит на свои развлечения. К слову, в бухгалтерских документах указано, что Джонни тратит порядка 2 миллионов долларов в месяц. Из них $30 000 — только на вино: «Мистер Депп ведет крайне экстравагантный образ жизни, и неудивительно, что он обходится ему довольно дорого, — прокомментировал ситуацию адвокат финансовой компании. — Ежемесячно он платит 200 000 долларов за обслуживание частного самолета, 150 000 уходит на оплату круглосуточной охраны и еще 300 000 — на домашнюю прислугу, в штате которой состоит 40 человек».

Джонни ДеппФОТОGetty Images

Стоит отметить, что за последнее время актер также совершил несколько крупных трат. К примеру, 3 миллиона долларов ушло на то, чтобы развеять прах своего друга Хантера Томпсона, выстрелив им из пушки над Аспеном, тем самым исполнив последнюю волю писателя. Кроме того, Депп приобрел яхту за 18 миллионов долларов и 14 различных жилых помещений, общая стоимость которых составила 75 миллионов.

Джонни Депп

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