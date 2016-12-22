Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд

Судя по всему, бракоразводный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд снова набирает обороты. Сегодня 53-летний актер обратился в суд Лос-Анджелеса с очередным иском против экс-супруги. В частности, Депп требует, чтобы его бывшая возлюбленная вернула 100 тысяч долларов, которые он потратил на адвокатов за несколько месяцев. По мнению Джонни, Херд специально настояла на последнем слушании, чтобы он понес еще большие расходы.

Кроме того, Джонни утверждает, несмотря на то, что он согласился выплатить бывшей жене 7 миллионов отступных, Эмбер до сих пор ведет себя крайне неуважительно по отношению к экс-возлюбленному и наносит большой вред репутации актера. В частности, на днях девушка опубликовала эссе, в котором подробно рассказала о пережитом насилии, намекая на то, что Депп не раз поднимал на нее руку. В договоре же говорилось, что она не имела права распространять клевету относительно бывшего мужа, так как его вина так и не была доказана.