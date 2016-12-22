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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд

Актер пытается отсудить у экс-супруги 100 тысяч долларов

Судя по всему, бракоразводный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд снова набирает обороты. Сегодня 53-летний актер обратился в суд Лос-Анджелеса с очередным иском против экс-супруги. В частности, Депп требует, чтобы его бывшая возлюбленная вернула 100 тысяч долларов, которые он потратил на адвокатов за несколько месяцев. По мнению Джонни, Херд специально настояла на последнем слушании, чтобы он понес еще большие расходы.

Эмбер Херд и Джонни ДеппФОТОGetty Images

Стоит отметить, что в общей сложности звезда фильма «Пираты Карибского моря» потратил на адвокатов около миллиона долларов, что сделало развод Херд и Деппа одним из самых дорогостоящих в этом году.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Кроме того, Джонни утверждает, несмотря на то, что он согласился выплатить бывшей жене 7 миллионов отступных, Эмбер до сих пор ведет себя крайне неуважительно по отношению к экс-возлюбленному и наносит большой вред репутации актера. В частности, на днях девушка опубликовала эссе, в котором подробно рассказала о пережитом насилии, намекая на то, что Депп не раз поднимал на нее руку. В договоре же говорилось, что она не имела права распространять клевету относительно бывшего мужа, так как его вина так и не была доказана.


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