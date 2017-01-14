Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Вчера, 13 января, суд Лос-Анджелеса наконец-то принял положительное решение относительно развода Дженни Деппа и его бывшей возлюбленной Эмбер Херд. По словам инсайдеров, после расставания с актером звезда фильма «Девушка из Дании» получит 7 миллионов долларов отступных, 200 тысяч из которых уже были выплачены знаменитости, 1 миллион будет переведен на ее счет в ближайшее время, а оставшаяся часть перечислена до февраля следующего года. Кроме того, Эмбер получила два дорогостоящих автомобиля – Range Rover 2015 года выпуска и легендарный Ford Mustang 1968 года. Так же с Херд остаются жить ее любимые собаки Пистолет и Бу. В довершении ко всему супруг отдал бывшей жене лошадь по кличке Эрроу.