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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 января 2017

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Что досталось актрисе после расставания с экс-возлюбленным

Вчера, 13 января, суд Лос-Анджелеса наконец-то принял положительное решение относительно развода Дженни Деппа и его бывшей возлюбленной Эмбер Херд. По словам инсайдеров, после расставания с актером звезда фильма «Девушка из Дании» получит 7 миллионов долларов отступных, 200 тысяч из которых уже были выплачены знаменитости, 1 миллион будет переведен на ее счет в ближайшее время, а оставшаяся часть перечислена до февраля следующего года. Кроме того, Эмбер получила два дорогостоящих автомобиля – Range Rover 2015 года выпуска и легендарный Ford Mustang 1968 года. Так же с Херд остаются жить ее любимые собаки Пистолет и Бу. В довершении ко всему супруг отдал бывшей жене лошадь по кличке Эрроу.


Эмбер Херд и Джонни ДеппФОТОGetty Images

В свою очередь, Депп оставил за собой всю принадлежавшую ему недвижимость и 42 транспортных средства, в числе которых машины для гольфа, катера и автомобили.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Напомним, актеры поженились в феврале 2015 года, и спустя 15 месяцев Херд обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.


Эмбер Херд и Джонни Депп

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