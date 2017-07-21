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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    21 июля 2017

    Джонни Депп готовится к нетипичной драматической роли

    Голливудскому сердцееду предстоит работать в паре с молодой актрисой Зои Дойч

    Американская актриса Зои Дойч стала партнершей Джонни Деппа в фильме «Ричард говорит до свидания». Драматический сюжет рассказывает о профессоре колледжа, который ведет безрассудную жизнь, но все меняется, когда преподаватель узнает, что серьезно болен. 54-летнему актеру как раз предстоит исполнить эту непростую роль.

    Джонни Депп снимается в новом в фильме

    22-летняя Зои Доич сыграет одну из учениц главного героя картины. Молодая актриса наиболее известна по ролям в телесериалах «Двойник» и «Все тип-топ, или Жизнь на борту». Однако большую популярность девушке принесла роль Розы Хэзевей в фильме «Академия вампиров», премьера которого состоялась 14 февраля 2014 года. Работа в паре со звездой франшизы «Пираты Карибского моря» для актрисы шанс завоевать большую популярность.

    Зои Дойч стала партнершей Джонни Деппа в новом фильме

    Надо сказать, в последнее время Депп все чаще промахивается с выбором ролей. Критики возлагали большие надежды на фильм с его участием про бостонсого гангстера «Черная месса», но, к сожалению, картина с треском провалилась в мировом прокате. Актеры преступят к работе над фильмом уже в следующем месяце.

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