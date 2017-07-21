Джонни Депп готовится к нетипичной драматической роли

Американская актриса Зои Дойч стала партнершей Джонни Деппа в фильме «Ричард говорит до свидания». Драматический сюжет рассказывает о профессоре колледжа, который ведет безрассудную жизнь, но все меняется, когда преподаватель узнает, что серьезно болен. 54-летнему актеру как раз предстоит исполнить эту непростую роль.

22-летняя Зои Доич сыграет одну из учениц главного героя картины. Молодая актриса наиболее известна по ролям в телесериалах «Двойник» и «Все тип-топ, или Жизнь на борту». Однако большую популярность девушке принесла роль Розы Хэзевей в фильме «Академия вампиров», премьера которого состоялась 14 февраля 2014 года. Работа в паре со звездой франшизы «Пираты Карибского моря» для актрисы шанс завоевать большую популярность.