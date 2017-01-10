Джонни Депп до сих пор не дает развод Эмбер Херд

Несмотря на то, что финальная точка в браке Джонни Деппа и Эмбер Херд, казалось бы, была поставлена еще в августе, выяснилось, что актеры до сих пор официально не разведены. Причина – затянувшееся разбирательство, в котором представители звезды «Пиратов Карибского моря» обвиняют Херд. Как гласит официальное заявление юристов Деппа, Эмбер «продолжает ненужное оспаривание решения суда ради привлечения внимания прессы в жалких попытках продлить свои 15 минут славы». За эти 4 месяца, пока звезды пытаются окончательно урегулировать все юридические детали своего разрыва, у Деппа набежало 100 тысяч долларов судебных издержек, счет за которые он выставил своей пока еще законной жене. Адвокаты актера предлагают решить этот вопрос, вычтя сумму из следующей выплаты, оговоренной в бракоразводном соглашении.

В свою очередь, Херд утверждает, что обвинения адвокатов – «очередная жалкая попытка» Деппа и его представителей не выплачивать причитающуюся ей по суду сумму в 7 миллионов долларов, которую актриса попросила пожертвовать фонду ACLA и Детскому госпиталю Лос-Анджелеса. По ее словам, Джонни намеренно откладывает исполнение судебного решения. «Я хочу свою жизнь обратно. Все, что мне нужно от Джонни – это развод», - комментирует обвинения в свой адрес звезда «Ромового дневника». Источники, близкие к звезде, соглашаются с актрисой, добавляя, что Депп до сих пор не равнодушен к Херд и всеми способами пытается оттянуть развод в надежде на второй шанс.