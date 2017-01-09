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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения

Актер так и не смог увидеться с дочкой

Появление Брэда Питта минувшей ночью на сцене «Золотого глобуса» стало одним из самых трогательных моментов церемонии: весь зал аплодировал ему стоя. Подобная поддержка — то, в чем актер сейчас нуждается больше всего, ведь его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли и не думает сбавлять оборотов. Одним из самых сложных и болезненных моментов для Брэда Питта по-прежнему остается вопрос опеки над детьми.

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения

Напомним, что в последний раз актриса позволила бывшему супругу увидеться с шестью детьми в канун Рождества в присутствии психолога, однако на Новый год отменила запланированный ранее визит, неожиданно отправившись на праздники с детьми в Колорадо. Именно там Джоли решила отпраздновать день рождения своей приемной дочери Захары. На все просьбы Питта приехать, чтобы лично поздравить малышку, Джоли ответила решительным отказом.

Брэд Питт, Мэддокс, Захара и Анджелина Джоли

Брэд Питт, Мэддокс, Захара и Анджелина Джоли

Анджелина по-прежнему пытается убедить окружающих в том, что общение с отцом негативно сказывается на психологическом состоянии детей. Именно поэтому на всех встречах актера с наследниками неизменно присутствует либо психолог, либо кто-то из социальных работников. Несмотря на то, что постановление о регулярных визитах Питта было вынесено судом на официальном уровне, актриса пытается сделать все возможное, чтобы свести встречи бывшего супруга с детьми к минимуму.

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения ФОТОGoodwin/Dunkin D/AKM-GSI/FAMEFLY/Legion-Media.ru

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