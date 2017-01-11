Джиджи и Белла Хадид поздравили маму с днем рождения

Две самые востребованные супермодели 2016 года, Джиджи и Белла Хадид, своим успехом во многом обязаны матери Иоланде Фостер. Бывшая супермодель, оставившая карьеру ради воспитания детей, и сегодня продолжает принимать активное участие в жизни и карьере обеих дочерей. В своих интервью Джиджи и Белла также неоднократно признавались, что Иоланда – их самый близкий друг и советчик.

Лишним поводом в очередной раз рассказать о своих чувствах для обеих супермоделей стал день рождения Иоланды. По случаю в Instgram-аккаунтах Беллы и Джиджи появились трогательные поздравления, в которых девушки признались в любви к маме. Причем каждая сопроводила свой пост детской фотографией. На странице Беллы появился снимок совсем молодой Иолнады с обеими малышками, а у Джиджи – ее детское фото с мамой вместе с большим золотистым лабрадором.