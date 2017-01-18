Джиджи Хадид и Зейн Малик все же решили пожениться?

Вопреки информации о том, что Джиджи отказалась выходить замуж за своего бойфренда Зейна Малика, на днях папарацци удалось запечатлеть на безымянном пальце 21-летней модели кольцо, сильно похожее на помолвочное. Напомним, что в декабре прошлого года молодой человек сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, на которое она ответила отказом, мотивируя это тем, что еще слишком молода, чтобы выходить замуж.

Джиджи Хадид ФОТО Getty Images

К слову, это уже не первое предложение, которое музыкант делает в своей жизни. В 2015 году Зейн был обручен с участницей группы Little Mix Перри Эдвардс, с которой встречался несколько лет до этого. Но летом того же года пара распалась.

Перри Эдвардс

Что же касается Хадид, то, по словам инсайдеров, модель не стремится как можно быстрее выйти замуж: «Джиджи всего 21 год, и она еще совсем не готова к замужеству. Тем более не стоит забывать, что на ее глазах разрушились два брака ее матери, после этого Джиджи стала гораздо серьезнее относиться к выбору спутника жизни».