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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Джейн Фонда рассталась с женихом после 8 лет отношений

74-летний музыкальный магнат Ричард Перри лично подтвердил разрыв с актрисой

«Это не расставание, а скорее переключение внимания на наши собственные жизни. Я ненавижу говорить, что роман закончился. Мы определенно очень хорошие друзья и вместе занимаемся какими-то делами. Мы заботимся друг о друге, но отношения ушли на второй план, как вы знаете, Джейн посвятила себя общественной работе», — так 74-летний музыкальный продюсер Ричард Перри подвел черту под восьмилетним романом с Джейн Фондой.

Ричард Перри и Джейн Фонда

Ричард Перри и Джейн Фонда

Пара познакомилась в 2009 году и в тот же год объявила о помолвке — до свадьбы, впрочем, дело так и не дошло. Однако три года спустя Фонда и Перри приобрели совместное жилье — особняк в районе Trousdale Estates в Беверли-Хиллз за 7,3 миллиона долларов, где, по словам 79-летней актрисы, они с женихом были по-настоящему счастливы. «У меня никогда не было настоящей интимной близости, но мне очень хотелось ее испытать, прежде чем я умру. С Ричардом мне это удалось. С ним я чувствую себя абсолютно защищенной», — призналась однажды Фонда.

До отношений с Ричардом Перри Джейн Фонда трижды состояла в официальном браке: первым мужем актрисы был французский режиссер Роже Вадим, вторым — активист Том Хайден, в третий раз актриса пошла к алтарю с медиамагнатом, основателем CNN Тедом Тернером.

Ричард Перри и Джейн ФондаФОТОGetty Images

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