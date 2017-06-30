Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    30 июня 2017

    Джей Зи попросил прощения у Бейонсе за свои измены

    В своем новом альбоме рэпер сожалеет о том, что обманывал супругу

    Новый альбом рэпера Джей Зи, вышедший сегодня и названный 4:44, явно перекликается с Lemonade, прошлогодней пластинкой его жены Бейонсе. В композициях с альбома Lemonade певица очень откровенно рассказывала о сложностях в отношениях с мужем, упрекая его, среди прочего, в изменах.

    В заглавном треке своего альбома Джей Зи открыто признает свои ошибки. «Прошу прощения за частые похождения», — заявляет артист. Ранее рэпер, комментируя предстоящий релиз 4:44, назвал заглавный номер пластинки одной из лучших песен в своей карьере.


    Джей Зи и Бейонсе

    «Я играл твоими чувствами, потому что сам ничего не чувствовал», — кается Джей Зи. «Если бы дети все узнали, что бы я делал? Они бы и посмотреть на меня не захотели, и я бы точно сгорел от стыда. Какой смысл в любовном треугольнике, когда у тебя есть настоящая любовь, зачем рисковать Блю, ради чего?» — откровенничает артист.

    Перекличкой с песнями с альбома Бейонсе является и трек Family Feud, в котором Джей Зи просит «Бекки» оставить его в покое. Женщина с таким именем упоминалась Бейонсе в песне Sorry как предполагаемая любовница мужа. Впрочем, в своих комментариях к 4:44 сам Джей Зи говорил, что Family Feud (участие в записи которой приняла и Бейонсе) посвящена поколенческим конфликтам в хип-хопе.

    Тринадцатый по счету альбом рэпера, 4:44, — первый релиз Джей Зи, выпущенный на сервисе Tidal. Пластинка в течение недели будет доступна только там.

    Джей Зи и Бейонсе

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз