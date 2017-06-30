Джей Зи попросил прощения у Бейонсе за свои измены

В заглавном треке своего альбома Джей Зи открыто признает свои ошибки. «Прошу прощения за частые похождения», — заявляет артист. Ранее рэпер, комментируя предстоящий релиз 4:44, назвал заглавный номер пластинки одной из лучших песен в своей карьере.

Новый альбом рэпера Джей Зи , вышедший сегодня и названный 4:44, явно перекликается с Lemonade , прошлогодней пластинкой его жены Бейонсе . В композициях с альбома Lemonade певица очень откровенно рассказывала о сложностях в отношениях с мужем, упрекая его, среди прочего, в изменах .

«Я играл твоими чувствами, потому что сам ничего не чувствовал», — кается Джей Зи. «Если бы дети все узнали, что бы я делал? Они бы и посмотреть на меня не захотели, и я бы точно сгорел от стыда. Какой смысл в любовном треугольнике, когда у тебя есть настоящая любовь, зачем рисковать Блю, ради чего?» — откровенничает артист.

Перекличкой с песнями с альбома Бейонсе является и трек Family Feud, в котором Джей Зи просит «Бекки» оставить его в покое. Женщина с таким именем упоминалась Бейонсе в песне Sorry как предполагаемая любовница мужа. Впрочем, в своих комментариях к 4:44 сам Джей Зи говорил, что Family Feud (участие в записи которой приняла и Бейонсе) посвящена поколенческим конфликтам в хип-хопе.

Тринадцатый по счету альбом рэпера, 4:44, — первый релиз Джей Зи, выпущенный на сервисе Tidal. Пластинка в течение недели будет доступна только там.