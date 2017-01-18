Бейонсе и Джей Зи: разводу все-таки быть?

Брак Джей Зи давно переживает сложные времена. Слухи о трудностях, с которыми столкнулась звездная пара, ходят давно, и вспыхнули они с новой силой после выхода альбома Бейонсе Lemonade, в котором певица откровенно сообщила об измене мужа. Согласно последним сообщениям, супруги все-таки намерены развестись — более того, давно уже живут раздельно.

Джей Зи и Бейонсе

Поводом для окончательного расставания может послужить очередной скандал, в котором оказался замешан рэпер. Некий Румир Сэттервейт утверждает, что Джей Зи приходится ему отцом. Молодому человеку 23 года, и как он утверждает, Джей Зи встречался с его матерью Вандой в начале девяностых. Нюанс в том, что Ванда тогда была несовершеннолетней. Самому Джей Зи на момент начала отношений с этой женщиной только что исполнилось 22 года.

Парочка несколько лет жила вместе в скромной квартире в Бруклине, итогом этого романа стала беременность Ванды. Что было дальше, не сообщается, однако выяснилось, что предполагаемый сын звезды не первый год пытается добиться через суд, чтобы Джей Зи прошел ДНК-тест — дабы точно подтвердить факт его отцовства. Рэпер же с помощью команды высокопрофессиональных юристов каждый раз отбивает атаки Румира, но тот не намерен сдаваться.