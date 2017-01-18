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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017

Бейонсе и Джей Зи: разводу все-таки быть?

Брак звездной пары под угрозой из-за скандала с внебрачным ребенком рэпера

Брак Джей Зи давно переживает сложные времена. Слухи о трудностях, с которыми столкнулась звездная пара, ходят давно, и вспыхнули они с новой силой после выхода альбома Бейонсе Lemonade, в котором певица откровенно сообщила об измене мужа. Согласно последним сообщениям, супруги все-таки намерены развестись — более того, давно уже живут раздельно.

Джей Зи и Бейонсе

Джей Зи и Бейонсе

Поводом для окончательного расставания может послужить очередной скандал, в котором оказался замешан рэпер. Некий Румир Сэттервейт утверждает, что Джей Зи приходится ему отцом. Молодому человеку 23 года, и как он утверждает, Джей Зи встречался с его матерью Вандой в начале девяностых. Нюанс в том, что Ванда тогда была несовершеннолетней. Самому Джей Зи на момент начала отношений с этой женщиной только что исполнилось 22 года.

Парочка несколько лет жила вместе в скромной квартире в Бруклине, итогом этого романа стала беременность Ванды. Что было дальше, не сообщается, однако выяснилось, что предполагаемый сын звезды не первый год пытается добиться через суд, чтобы Джей Зи прошел ДНК-тест — дабы точно подтвердить факт его отцовства. Рэпер же с помощью команды высокопрофессиональных юристов каждый раз отбивает атаки Румира, но тот не намерен сдаваться.

Джей Зи и Бейонсе развод

Сам факт того, что эта история попала в прессу (хотя слухи ходили уже пару лет назад), очень нервирует не только Джей Зи, но и Бейонсе. Напряжение между пока еще супругами «никогда не было сильней, чем в последнее время», цитируют СМИ источник. В любом случае брак звездной пары давно дал трещину, Джей Зи и Бейонсе, как утверждают инсайдеры, живут раздельно, и до конкретных действий по разводу дело не доходило, потому что рэпер не хочет новой шумихи. «Джей пока не готов», — говорит инсайдер. Впрочем, если скандал с возможным внебрачным ребенком от несовершеннолетней получит развитие или подтвердится, Бейонсе, вероятно, даст ход бракоразводному процессу.

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