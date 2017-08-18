Джей-Зи и Бейонсе купили мини-город

Издание Los-Angeles Times узнало, как выглядит новый дом Бейонсе и Джей-зи. Пространство напоминает мини-город площадью 12 000 квадратных метров: в нем есть четыре бассейна, спа и веллнесс-центр, баскетбольная площадка, гараж для пятнадцати автомобилей, жилая часть с пуленепробиваемыми окнами и дверями, а также служебные помещения.

С тех пор, как у пары родились близнецы Руми и Сэр, Бейонсе и Джей-Зи арендовали этот особняк за 400 тысяч долларов в месяц. Теперь они купили его: по версии издания, сумма сделки равна 90 миллионам долларов.