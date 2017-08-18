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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 августа 2017

    Джей-Зи и Бейонсе купили мини-город

    Со спа-центром, гаражом на 15 автомобилей и с баскетбольной площадкой

    Издание Los-Angeles Times узнало, как выглядит новый дом Бейонсе и Джей-зи. Пространство напоминает мини-город площадью 12 000 квадратных метров: в нем есть четыре бассейна, спа и веллнесс-центр, баскетбольная площадка, гараж для пятнадцати автомобилей, жилая часть с пуленепробиваемыми окнами и дверями, а также служебные помещения.
    С тех пор, как у пары родились близнецы Руми и Сэр, Бейонсе и Джей-Зи арендовали этот особняк за 400 тысяч долларов в месяц. Теперь они купили его: по версии издания, сумма сделки равна 90 миллионам долларов.

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