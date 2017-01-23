Джей Ло впервые рассказала о романе с Дрейком

На днях 47-летняя певица решила прервать молчание относительно своего романа с Дрейком и в одном из интервью заявила: «Он просто попросил меня записать совместную песню, и это все, что мы сделали вместе. Плод нашего совместного творчества вы сможете услышать на следующей пластинке Дрейка. Что же касается моей личной жизни, то мне не хотелось бы ничего комментировать на данную тему».

Несмотря на это, близкие друзья исполнительницы заверили, что Лопес и Дрейк очень счастливы друг с другом: «Ребятам очень весело вместе. И детям Дженнифер действительно нравится Дрейк, они знают наизусть все его песни. Когда он приходит к ним в дом, то они с Джей забывают о работе и просто лежат на диване и смотрят фильмы, как все».