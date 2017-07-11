Джессика Симпсон опубликовала откровенное фото в бикини

Вчера Джессике Симпсон исполнилось 37 лет. И в честь дня рождения исполнительница опубликовала интригующее фото, на котором демонстрирует свою идеальную физическую форму, лежа на надувном матрасе в бассейне. Меньше чем за сутки этот снимок собрал более 90 тысяч лайков и больше тысячи восторженных комментариев и сообщений с поздравлениями: «Тоже хочу так выглядеть!», «Вы очень красивая женщина», «С днем рождения! Вы невероятная».

Напомним, после рождения второго ребенка Симпсон поправилась более чем на 30 килограмм. Но это не помешало певице вновь вернуться в отличную физическую форму. В этом звезде помогли усиленные тренировки в спортзале под руководством тренера Харли Пастернака, а так же специальная диета, в рамках которой каждый продукт имеет определенное количество очков, зависящее от его калорийности и питательной ценности.