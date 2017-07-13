Джессика Бил раскрыла секрет идеального брака

Этим летом у Джессики Бил большая премьера — в августе на экраны выходит мистический сериал «Грешница», который обещает раскрыть актрису с еще неизведанной стороны. Поэтому затворница Бил все чаще появляется на публике и дает интервью. В одном из последних актриса рассказала о том, как им с Джастином Тимберлейком удается поддерживать романтику в отношениях.

«У нас одинаковые ценности, мы верим в открытость и честность. Нам нравится получать удовольствие от того, что мы делаем, и от отношений в том числе. Нам нравятся одни и те же вещи. Кроме того, мы очень ориентированы на карьеру, поэтому эгоистичны, но каждый это понимает», — поделилась Джессика.

Также Бил рассказала о двухлетнем сыне Силасе: Джессика заметила, что материнство научило ее заботиться не только о ребенке, но и о себе. «Эти маленькие люди приходят в вашу жизнь и совершенно меняют привычное расписание, к которому вы больше не вернетесь, но именно это и дисциплинирует вас. Я не тот человек, который везде будет говорить: «О, вся моя жизнь меняется ради ребенка», но это действительно так».