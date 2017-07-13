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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2017

    Джессика Бил раскрыла секрет идеального брака

    Актриса рассказала, как им с Джастином Тимберлейком удается сохранять прекрасные отношения

    Этим летом у Джессики Бил большая премьера — в августе на экраны выходит мистический сериал «Грешница», который обещает раскрыть актрису с еще неизведанной стороны. Поэтому затворница Бил все чаще появляется на публике и дает интервью. В одном из последних актриса рассказала о том, как им с Джастином Тимберлейком удается поддерживать романтику в отношениях.

    Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

    «У нас одинаковые ценности, мы верим в открытость и честность. Нам нравится получать удовольствие от того, что мы делаем, и от отношений в том числе. Нам нравятся одни и те же вещи. Кроме того, мы очень ориентированы на карьеру, поэтому эгоистичны, но каждый это понимает», — поделилась Джессика.

    Также Бил рассказала о двухлетнем сыне Силасе: Джессика заметила, что материнство научило ее заботиться не только о ребенке, но и о себе. «Эти маленькие люди приходят в вашу жизнь и совершенно меняют привычное расписание, к которому вы больше не вернетесь, но именно это и дисциплинирует вас. Я не тот человек, который везде будет говорить: «О, вся моя жизнь меняется ради ребенка», но это действительно так».

    Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

    Напомним, роман Джессики Бил и Джастина Тимберлейка начался в 2007-м году, а в 2012-м они сыграли свадьбу. В 2015-м у супругов родился сын.

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