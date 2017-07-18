Джессика Альба станет мамой в третий раз

Голливудский бэби-бум продолжается: на смену Бейонсе, Амаль Клуни и Рози Хантингтон-Уайтли, которые недавно стали мамами, пришла Джессика Альба. Актриса сообщила, что ждет третьего ребенка.

Альба опубликовала в Instagram видео, где ее дочери, 9-летняя Онор и 5-летняя Хэвен, держат в руках воздушные шарики в виде цифр 1 и 2, а сама Джессика — точно такой же, но уже в виде цифры 3 и при этом поглаживает живот. «Кэш и я скоро официально останемся в меньшинстве», — подписала ролик актриса.