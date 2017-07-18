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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Джессика Альба станет мамой в третий раз

    Актриса и ее супруг Кэш Уоррен ждут пополнения

    Голливудский бэби-бум продолжается: на смену Бейонсе, Амаль Клуни и Рози Хантингтон-Уайтли, которые недавно стали мамами, пришла Джессика Альба. Актриса сообщила, что ждет третьего ребенка.

    Альба опубликовала в Instagram видео, где ее дочери, 9-летняя Онор и 5-летняя Хэвен, держат в руках воздушные шарики в виде цифр 1 и 2, а сама Джессика — точно такой же, но уже в виде цифры 3 и при этом поглаживает живот. «Кэш и я скоро официально останемся в меньшинстве», — подписала ролик актриса.


    Напомним, что Джессика и Кэш познакомились в 2004-м на съемках фильма «Фантастическая четверка», где Уоррен работал ассистентом режиссера. Они объявили о помолвке спустя три года романа. Свадьба состоялась в 2008 году.

    Джессика Альба и Кэш Уоррен
    Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми
    Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми

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