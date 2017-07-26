Джессика Альба пытается спасти брак

На прошлой неделе стало известно, что еще одна голливудская красавица вот-вот станет мамой: у себя в Instagram Джессика Альба сообщила о третьей беременности. Для актрисы и ее супруга это будет уже третий ребенок, сейчас Джессика и Кэш Уоррен воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Онор и 5-летнюю Хэвен. По словам инсайдеров, рождение еще одного малыша должно положительно сказаться на взаимоотношениях пары, для которой последний год выдался очень непростым.

Всему виной — компания Джессики Honest, которая занимается выпуском косметики. После того, как против нее выдвинули иск из-за продажи опасных для здоровья детей продуктов, дела предприятия ухудшились, и оно объявило себя банкротом. Актриса много времени и сил посвящала тому, чтобы спасти репутацию своего детища, что негативно сказалось на обстановке у нее дома. Джессика обвиняла мужа в том, что он не оказывает ей должной поддержки, а Кэш был недоволен тем, что супруга все свое время проводит вдали от семьи, из-за чего между ними постоянно вспыхивали ссоры.