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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Джессика Альба пытается спасти брак

    Беременная актриса надеется во что бы то ни стало сохранить семью

    На прошлой неделе стало известно, что еще одна голливудская красавица вот-вот станет мамой: у себя в Instagram Джессика Альба сообщила о третьей беременности. Для актрисы и ее супруга это будет уже третий ребенок, сейчас Джессика и Кэш Уоррен воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Онор и 5-летнюю Хэвен. По словам инсайдеров, рождение еще одного малыша должно положительно сказаться на взаимоотношениях пары, для которой последний год выдался очень непростым.

    Джессика Альба пытается спасти брак
    Джессика Альба пытается спасти брак

    Всему виной — компания Джессики Honest, которая занимается выпуском косметики. После того, как против нее выдвинули иск из-за продажи опасных для здоровья детей продуктов, дела предприятия ухудшились, и оно объявило себя банкротом. Актриса много времени и сил посвящала тому, чтобы спасти репутацию своего детища, что негативно сказалось на обстановке у нее дома. Джессика обвиняла мужа в том, что он не оказывает ей должной поддержки, а Кэш был недоволен тем, что супруга все свое время проводит вдали от семьи, из-за чего между ними постоянно вспыхивали ссоры.

    Джессика Альба пытается спасти брак

    Впрочем, инсайдеры уверены, что рождение третьего ребенка — выход из сложившейся ситуации. 36-летняя актриса наконец сможет переключиться с проблем в бизнесе на семью, и у них дома вновь воцарятся мир и покой.

    Джессика Альба пытается спасти брак

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