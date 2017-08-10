Дженнифер Лоуренс впервые рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски

Дженнифер Лоуренс всегда откровенна с поклонниками, однако в течение года она старалась не комментировать роман с известным режиссером Дарреном Аронофски. Их отношения начались на съемочной площадке триллера «Мама!», на главную роль в котором Даррен сам пригласил Лоуренс. И вот наконец-то актриса раскрыла все карты.

«Между нами вспыхнуло пламя! Ну, во всяком случае, оно вспыхнуло у меня. Я не знала, что он чувствует ко мне, — поделилась Дженнифер. — Прежде у меня были отношения, в которых я постоянно путалась, но с ним — никогда».