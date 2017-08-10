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    10 августа 2017

    Дженнифер Лоуренс впервые рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски

    Актриса дала откровенное интервью о романе с режиссером

    Дженнифер Лоуренс всегда откровенна с поклонниками, однако в течение года она старалась не комментировать роман с известным режиссером Дарреном Аронофски. Их отношения начались на съемочной площадке триллера «Мама!», на главную роль в котором Даррен сам пригласил Лоуренс. И вот наконец-то актриса раскрыла все карты.

    «Между нами вспыхнуло пламя! Ну, во всяком случае, оно вспыхнуло у меня. Я не знала, что он чувствует ко мне, — поделилась Дженнифер. — Прежде у меня были отношения, в которых я постоянно путалась, но с ним — никогда».

    Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски
    Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски

    Также актриса назвала Аронофски по-настоящему выдающимся режиссером и добавила, что ей непросто было работать над новой ролью, особенно испытывая чувства к человеку по ту сторону камеры. «Обычно я не выношу выпускников Гарварда, потому что они каждые две минуты повторяют: «Я окончил Гарвард!». Даррен не такой», — пошутила Дженнифер.

    Дженнифер Лоуренс

    Что ж, похоже, теперь Аронофски и Лоуренс официально вместе: очевидно, что на премьере картины, которая состоится в октябре, влюбленные выйдут на красную дорожку рука об руку.

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