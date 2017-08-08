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    08 августа 2017

    Дженнифер Лоуренс назвали виновницей развода Криса Пратта и Анны Фэрис

    По мнению СМИ, причиной разрыва звездной пары стал роман актера с партнершей по фильму «Пассажиры»

    Вчера Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о разводе после восьми лет брака. Экс-супруги не назвали причину расставания, но, по данным прессы, их брак распался из-за нового романа Пратта.

    Возлюбленной Криса называют его коллегу по фильму «Пассажиры» Дженнифер Лоуренс. Поклонники актеров утверждают, что во время съемок ленты Анна Фэрис выглядела подавленной. Позже в одном из интервью Фэрис призналась, что все разговоры о связи ее супруга и Лоуренс причиняют ей боль.


    Дженннифер Лоуренс и Крис Пратт

    Дженннифер Лоуренс и Крис Пратт

    При этом Дженнифер Лоуренс уже год встречается с режиссером Дарреном Аронофски. Как сообщают инсайдеры, они уже обсудили совместное будущее, хотя и не торопятся со свадьбой.

    Напомним, что Крис Пратт и Анна Фэрис познакомились на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой». Они поженились летом 2009 года, а спустя три года у пары родился сын Джек.

    Крис Пратт и Анна Фэрис

    Крис Пратт и Анна Фэрис

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