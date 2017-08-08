Дженнифер Лоуренс назвали виновницей развода Криса Пратта и Анны Фэрис

Вчера Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о разводе после восьми лет брака. Экс-супруги не назвали причину расставания, но, по данным прессы, их брак распался из-за нового романа Пратта.

Возлюбленной Криса называют его коллегу по фильму «Пассажиры» Дженнифер Лоуренс. Поклонники актеров утверждают, что во время съемок ленты Анна Фэрис выглядела подавленной. Позже в одном из интервью Фэрис призналась, что все разговоры о связи ее супруга и Лоуренс причиняют ей боль.